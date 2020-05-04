Адаптивный карантин после 11 мая могут ввести в трех областях, — Шмыгаль

В Украине с 11 мая карантин в более жестком виде может сохраниться в трех областях с наибольшем количеством заразившихся коронавирусом в рамках модели адаптивного карантина. Об этом сообщил на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, сейчас Минздрав разрабатывает критерии для введения "адаптивного карантина" в регионах Украины. Среди них будет количество заболевших на 100 тыс. человек и уровень загруженности больниц.

"Например, у нас есть некоторые области - та же Черновицкая область или Ивано-Франковская - где очень высокий уровень заболеваемости и большое количество заболевших регистрируют каждый день. Конечно, мы не можем себе позволить открытие такое же, как это происходит в других областях. Мы считаем, что нужно вводить механизм адаптивного карантина: если где-то мы открываем большую палитру средств торговли, то где-то должно быть меньше", - сказал министр..

Такую идею поддержал премьер Шмыгаль.

"В зависимости от ситуации по состоянию на 11 мая в трех областях-лидерах принять решение по внедрению отдельных карантинных ограничений для тех регионов, где эпидемиологическая ситуация хуже, чем в целом по стране", - отметил премьер.

Шмыгаль добавил, что в механизм "адаптивного карантина" будет использоваться в течение года с учетом ситуации с коронавирусом в отдельных регионах.

По состоянию на утро 4 апреля наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в Черновицкой (1887 случаев), Ивано-Франковской (984) и Тернопольской (896) областях. Также в лидерах по заболеваемости Киев с 1535 случаями.

Напомним, сегодня Кабмин принял продлил карантин в Украине до 22 мая, но с одновременной отменой части ограничений с 11 мая.

Как ранее сообщал Фокус:

30 апреля горисполком Черкасс принял решение существенно смягчить карантин в городе. В частности, с 1 мая разрешили открыть летные площадки ресторанов и кафе, возобновить работу части непродовольственных магазинов и открыли для посещения парки и скверы. При этом такое решение противоречит постановлению правительства.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что решение местной власти открыть магазины и летние террасы кафе могут свести к нулю проделанную за полтора месяца работу по борьбе с карантином и могут привести к катастрофическим последствиях.

Глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией за решение преждевременно смягчить карантин в городе. Нацполиция уже начала уголовное производство по ст. 325 УК (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).