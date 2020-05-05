Индия передала Украине 30 тысяч таблеток гидроксихлорохина

Украина получила от Индии 30 тысяч таблеток гидроксихлорохина. Торжественная церемония передачи, как сообщает МИД Украины, прошла в присутствии министров иностранных дел Дмитрия Кулебы и Партха Сатпатхи.

Дальнейшее распределение партии в 30 тысяч таблеток среди украинских медицинских учреждений и контроль их применения будет осуществлять Министерство здравоохранения Украины.

"Это настоящий жест дружбы со стороны индийского народа и правительства Индии. Этот шаг в дальнейшем усиливает партнерство наших стран и демонстрирует, что Индия и Украина способны вместе противостоять глобальным вызовам", – говорит Кулеба.

Кроме того, в составе индийской гуманитарной помощи в Украину прибыла также партия вакцин от тифа, менингита, холеры и малярии, предназначенных для украинского миротворческого контингента.

Отметим, в Бразилии были остановлены исследования хлорохина против COVID-19 после того, как у некоторых пациентов развилась тяжелая аритмия сердца.

Управление США по контролю за качеством продуктов питания и лекарств также обнародовало официальное предостережение об опасности связанной с использованием антималярийного препарата "гидроксихлорохин" и "хлорохин" для лечения коронавируса, если такое применение происходит вне стационара, или программой клинических испытаний.

15 апреля Индия уже передавала Украине 30 тысяч таблеток гидроксихлорохина.

Напомним, первый протокол лечения коронавируса в Украине приняли 2 апреля. В нем приводится перечень лекарств, которыми разрешается лечить COVID-19. Также описываются рекомендации по применению таких препаратов.

Среди разрешенных препаратов – ремдесивир, гироксихлорохина / хлорохин и лопинавир / ритонавир.

Указанные средства применяются в соответствии со степенью тяжести заболевания и при условии согласия пациента.

Позже Минздрав разрешил использовать также новый японский противовирусный препарат фавипиравир.

Как ранее сообщал Фокус:

Ученые выяснили, как организм борется с коронавирусом. Австралийские исследователи выяснили, какие иммунные клетки появляются, когда организм борется с COVID-19.

Также ученые обнаружили антитело, которое помогает лечить коронавирус COVID-19. Антитело может блокировать инфекцию SARS1 и SARS2.