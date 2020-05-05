Директор Глуховской больницы объявил голодовку: не хватает денег на зарплаты медикам

На Сумщине директор Глуховской городской больницы Анатолий Кияшко из-за недофинансирования заведения объявил голодовку. Об этом он сказал в обращении, распространенном телерадиокомпанией "Глухов".

"На сегодняшний день, мы столкнулись с проблемой: Глуховская больница не может заключить соглашение с Национальной службой здоровья (НСЗУ) на финансирование в полном объеме нашего заведения. Поэтому не хватает денег на зарплату медработникам. За полтора последних месяца я сделай все, что было в моих силах, обращался за помощью в различные инстанции, но безрезультатно. В связи с этим с сегодняшнего дня я объявляю голодовку. Она продлится до тех пор, пока коллектив не получит заработную плату", – заявил Кияшко.

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По его словам, недофинансирование связано с тем, что закралась ошибка в отправленных НСЗУ статистических данных о количестве людей, которых проконсультировали, пролечили и сделали операции в Глуховской больнице за 2018 год.

"Эти все статистические данные почему-то пошли в НСЗУ не за полный год, а за квартал. Мы неоднократно сообщали НСЗУ об ошибке в статистике, но ее никто не исправил. Поэтому больница получила средства не в полном объеме, а лишь на три месяца в сумме 867 тысяч гривен", – отметил директор больницы.

Он добавил, что в Национальной службе здоровья обещают за 2–3 дня исправить ошибку, и работники больницы получат деньги на зарплату. Однако до тех пор, пока средства не поступят на счет, врач обещает голодать.

Напомним, Минздрав планирует пересмотреть медреформу в Украине. Так, МОЗ собирается сохранить финансирование учреждений системы здравоохранения на уровне 2019 года и разработать новые тарифы на медуслуги.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что из-за старта второго этапа медреформы украинские врачи нуждаются в помощи, а 50 тыс. из нах находятся под угрозой увольнения. В связи с этим он призвал Минздрав разработать меры по устранению ошибок реформы.

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