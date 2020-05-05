Арахамия предложил отменить карантин в Раде с 18 мая
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия зарегистрировал в Раде проект постановления. В нем говорится, что утрачивает силу решение парламента о работе в карантинном режиме, и с 18 мая Верховная Рада возвращается к работе в соответствии с календарным планом третьей сессии ВР девятого созыва.
Текст постановления на сайте ВР пока отсутсвует, но его опубликовал в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что сейчас Украина находится на пике заболеваемости COVID-19. Ориентировочно 8-9 мая он может завершиться. Тем не менее, карантин в стране продлен до 22 мая.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 мая Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, хотя часть ограничений 11 мая все же снимут. По словам премьера Дениса Шмыгаля, с 11 мая карантин в более жестком виде может сохраниться в трех областях с наибольшем количеством инфицированных в рамках модели адаптивного карантина.
- Шмыгаль также добавил, что в механизм адаптивного карантина будет использоваться в течение года с учетом ситуации с коронавирусом в отдельных регионах.
- По словам главы МОЗ Максима Степанова, если украинцы будут придерживаться рекомендаций и плана Минздрава, пика эпидемии можно будет избежать.
- В Минобразования также заявили, что из-за продления карантина до 22 мая учебный год в украинских школах завершится дистанционно.