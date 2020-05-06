В Киеве за ночь может выпасть почти месячная норма осадков, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

На места, которые обычно подтапливаются, спецтехника и бригады выезжают заранее до начала осадков. В частности, уже сейчас работа началась возле станции метро "Левобережная".

Ликвидировать последствия непогоды готовы 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромонитора, насосные станции.

По прогнозу синоптиков, интенсивные осадки будут продолжаться до утра 7 мая.

Отметим, мэра Киева Виталий Кличко на брифинге сегодня объяснил, почему улицы города затоплены после проливных дождей.

По его словам, в Киеве 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не обновляли десятилетиями.

"У проблемных участков во время ливней дежурила и работала спецтехника. В частности, возле станции метро "Дорогожичи" и поблизости "Левобережной". Также коммунальные службы вновь осуществят очистки стоков. Ведь шквальный ветер срывает листья и мусор, которое забивается в решетки водостоков. Я обращаюсь и к жителям города не выбрасывать мусор на улице. Потому что его тоже относит в канализацию", – говорил мэр.

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