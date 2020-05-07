За съемки в российском фильме Усик и Ломаченко угодили в "Миротворец"

Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик внесены в базу сайта "Миротворец".

Их обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и манипуляции общественно значимой информацией.

Усик и Ломаченко снялись в фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес".

В съемках принял участие митрополит УПЦ Онуфрий и другие священнослужители.

Ломаченко и Усик в фильме говорят, что несмотря на войну РФ с Украиной, они будут и дальше общаться со своими друзьями, родственниками и соперниками, которые проживают в России.

Как ранее сообщал Фокус: