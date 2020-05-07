За съемки в российском фильме Усик и Ломаченко угодили в "Миротворец"
Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик внесены в базу сайта "Миротворец".
Их обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и манипуляции общественно значимой информацией.
Усик и Ломаченко снялись в фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес".
В съемках принял участие митрополит УПЦ Онуфрий и другие священнослужители.
Ломаченко и Усик в фильме говорят, что несмотря на войну РФ с Украиной, они будут и дальше общаться со своими друзьями, родственниками и соперниками, которые проживают в России.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сайт "Миротворец" внесет в свою базу съемочную группу телеканала Минобороны России "Звезда", которые приехали в Украину.
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Сайт "Миротворец" 15 января внес Михаила Мишустина в свою базу.