Всех правоохранителей проверят на коронавирус, – Минздрав

Украина
Сейчас Минздрав определяет, какое количество сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии необходимо тестировать

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Министерство здравоохранения введет тестирование на коронавирус правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Безопасность и здоровье украинцев – наш приоритет. Именно поэтому уже в ближайшее время мы введем тестирование на коронавирус для сотрудников органов внутренних дел. Сейчас Минздрав определяет, какое количество сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии необходимо тестировать", – говорит Степанов на встрече с главой представительства Детского фонда (ЮНИСЕФ) Лоттой Сильвандер.

Как ранее сообщал Фокус:

  • По словам премьера Дениса Шмыгаля, с 11 мая карантин в более жестком виде может сохраниться в трех областях с наибольшем количеством инфицированных в рамках модели адаптивного карантина. 