Вступительную кампанию в ВУЗы в Украине перенесли
Министерство образования и науки переносит начало вступительной кампании в ВУЗы на август.
Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
На основе аттестата о полном общем среднем образовании регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа, прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО), и до 16 августа для поступающих, сдавать вступительные экзамены в заведении высшего образования.
Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места госзаказа проведут с 1 по 12 августа. Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет происходить не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления – до вечера 31 августа.
Минобразования предусмотрел в этом году для поступающих возможность подачи оригиналов документов по почте. Поэтому интервал между последним днем подачи документов и изданием самого приказа о зачислении увеличили до 5 дней.
Поступающие также смогут прислать сканкопию необходимых документов по электронной почте, наложив на них электронную подпись, а сами документы донести после начала обучения.
Сроки проведения регистрации для сдачи единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого вступительного испытания (ЕФВВ) на магистратуру перенесли.
Регистрация продлится с 12 мая до 5 июня и будет происходить онлайн. В то же время даты проведения ЕВИ и ЕФВВ остаются неизменными – 01 и 03 июля соответственно. Регистрация электронных кабинетов поступающих в магистратуру, приема документов, рекомендаций также перенесена на месяц.
Напомним, Единый государственный квалификационный экзамен (ЕДКИ) и лицензионные интегрированные экзамены "Крок" будут проведены после послабления карантина из-за коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 мая Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, хотя часть ограничений 11 мая все же снимут.
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В Киеве с 18 мая возобновится рассылка приглашений в детсады через систему электронной записи, которая была приостановлена на время карантина.
- В апреле Минобразования уже предлагал в 2020 году не проводить выпускные вечера и последние звонки в школах из-за пандемии коронавируса.
- Из-за продления карантина до 22 мая учебный год в украинских школах завершится дистанционно.