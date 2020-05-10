Крепкие объятия Родины. Почему ограничения на выезд из Украины незаконны

"Я обращаюсь ко всем украинцам на планете. Вы нам очень нужны… Вы должны ехать в Украину не в гости, а домой. Мы ждем вас. Сувениров из-за границы не нужно", – произнес Владимир Зеленский 20 мая прошлого года в своей инаугурационной речи.

Возвращение заробитчан в Украину – один из важных пунктов в стратегии шестого президента. Он говорил об этом во время предвыборной кампании, в день вступления в должность и в нескольких видеообращениях в течение года, в том числе в период пандемии коронавируса.

"Мы должны сделать все и удержать этих людей", – сказал Зеленский 1 апреля после того, как в страну приехали сотни тысяч заробитчан. Президент пообещал развивать инфраструктурные проекты и создавать для них рабочие места. Правда, обещанная после зарплата на строительстве дорог – 6-8 тыс. грн, заробитчан вряд ли устроит. В Европе украинцы в месяц получают в три раза больше.

История ограничений для заробитчан

Действительно, в Украину в связи с эпидемией коронавируса вернулись, по разным оценкам, от 600 тыс. до 2 млн трудовых мигрантов. Но большинство из них только на время – многие уже вскоре стали искать для себя вакансии в Европе. А страны, которым не хватало рабочих рук, планировать – как безопасно привезти работников на свои поля, фермы, строительные площадки.

Например, решили организовывать чартерные рейсы. Одной из первых стран применила такую практику Германия, организовав серию таких с трудовыми мигрантами из Румынии. Всего до конца мая немцы готовы принять 80 тыс. румын.

Британцы, финны и эстонцы взялись организовывать рейсы для сезонных работников из Украины. Несколько рейсов вылетели в Европу, другие в конце апреля заблокировало украинское правительство. По какой причине – сразу понять было сложно. То, что происходило на государственном уровне, напоминало сюжет басни Леонида Глибова "Лебедь, рак и щука".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил: разрешать выезд за границу для украинских трудовых мигрантов на фоне пандемии "нелогично" – Украина организовывать чартеры не будет.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пояснял: "Правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы" и готово помочь с организацией рейсов для заробитчан в случае их легального трудоустройства, но при некоторых условиях. Среди них: легальное трудоустройство на срок от трех месяцев, соблюдение социальных гарантий и условий труда.

Подобные противоречивые высказывания членов правительства эксперты называют "коммуникационным провалом". Тем более что на тот момент Украина еще не проводила переговоров с европейскими партнерами, а просто вела политику запретов.

Советник вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дарья Гайдай объясняет: "Запрета на выезд никогда не было и нет, а лишь ограничения транспортного сообщения, введенные в связи с желанием предотвратить распространение коронавируса. Сегодня происходит организация выезда сезонных работников".

"Мы столкнулись с дилеммой, актуальной для разных сфер: как обеспечить баланс между безопасностью и жизнью в рамках этих ограничений. В данном случае речь идет о безопасности сезонных работников: мы должны думать, как они могут безопасно передвигаться по миру и вернутся в страну, – говорит Гайдай. – Поэтому был создан координационный механизм для переговоров по этому вопросу с правительствами иностранных государств, который возглавил вице-премьер Вадим Пристайко".

Гайдай уверяет: достигнуты договоренности с правительством Финляндии, обрабатываются запросы от Австрии, Дании и Норвегии. Она настаивает: правительства иностранных государств с пониманием отнеслись к позиции Украины – "сезонная миграция – это тоже угроза эпидемиологической ситуации в их государствах".

"Речь идет не о сотнях наших граждан, а о тысячах. А бесконтрольное перемещение – это опасность", – говорит она.

Ну а 9 мая еще одно мнение о выезде заробитчан высказал Владимир Зеленский, назвав несколько условий: "Мы никому ничего не блокируем ... Мы объяснили, что, когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять ... Мы отпускаем граждан на эти работы при условии, что нам показывают копию контракта с человеком как минимум три месяца работы", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что "когда страна, которая связывается с нами по дипломатическим связям, берет на себя обязательство обеспечить наших граждан жильем, медицинской страховкой – мы можем быть уверены, что если что-то с нашим гражданином случится, его не выбросят на улицу".

Экономические последствия запрета на выезд

"На самом деле украинское правительство неправомерно ставит условия иностранным работодателям об условиях труда украинцев. И об этом говорят в ЕС", – отмечает Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

Он констатирует: трудовую миграцию остановить искусственно невозможно, а "люди страдают от неэффективной государственной опеки и регламентации".

"В украинском обществе речь не может идти о том, что правительство будет решать за украинцев, что им делать, где работать, куда ехать или нет, – продолжает эксперт. – Если украинец хочет ехать работать за границу, то это его личный выбор, который должно уважать государство. Если правительство считает целесообразным, то должно установить четкие правила игры в рамках закона, и не менять их постоянно. Важно либерализовать украинскую экономику – предоставить максимальную свободу и льготы тем, кто сам для себя организовывает рабочие места, потому что такие люди кормят не только себя, но и свои семьи, а еще переводят валюту в Украину. А пока украинцы получили четкий сигнал: их права власть не уважает, а их желаниями пренебрегает".

По оценкам экспертов, денежные переводы в Украину трудовых мигрантов составляют важную часть валюты, которая приходит в страну. Так, в Нацбанке говорят: в прошлом году заробитчане перевели в Украину $12 млрд. Данные МВФ – больше $16 млрд.

"В любом случае, эта сумма существенная. Она составляет 8% от ВВП, – говорит Евгений Степанюк, эксперт по денежно-кредитной политики секретариата совета Национального банка Украины. – Если мы посмотрим на данные 2018 года, когда валютные резервы Нацбанка выросли до рекордного уровня за последние пять лет, то заметим – не в последнюю очередь благодаря переводам трудовых мигрантов. То есть валюта, которая приходила в страну от заробитчан и продавалась, оказывалась в резервах Нацбанка".

Степанюк прогнозирует, что в текущем году в связи с карантином цифры по переводам будут гораздо скромнее – вполовину меньше.

"Но все равно большая сумма. Деньги Украине необходимы в условиях экономического кризиса", – говорит он. И напоминает: если люди, которые раньше были на заработках, останутся в Украине, значительно увеличится процент безработицы – до 18%: Украина не сможет создать достаточное количество рабочих мест.

Поэтому государству лучше думать не как ограничивать выезд людей из Украины, а сделать безопасным их въезд: организовать тестирование на коронавирус всех, кто возвращается в нашу страну.

Право на компенсацию для заробитчан

"Правительство видит страну как такой себе "интернат для людей с ограниченными возможностями", в котором министры – "воспитатели" и должны запрещать все на всякий случай, чтобы их подопечные не навредили себе. Потому что если следовать логике правительства, то оно решило запрещать выезд заробитчанам вне зависимости, есть ли у них медицинская страховка", – описывает ситуацию глава "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук.

Председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений Захаров сравнивает украинцев с жителями зоопарка – ручными животными.

"Правительство решило, что может к нам так относиться. Государство, как в конце 1980-х, когда для выезда за границу надо было получать специальное разрешение, думает, что может запретить выезжать, поставить условия, и это нормально. Последствия будут плачевными. Такие действия приведут к тому, что люди поедут не только на временные работы, но и навсегда. Они не захотят жить в стране, где государство решает – задержать или нет, работать или нет", – говорит он.

Правозащитники настаивают: ни одно из правительственных заявлений не имеет ничего общего с правами и свободами человека. В соответствии с Конституцией государство должно гарантировать право гражданина свободно покинуть свою страну, за исключением некоторых ограничений, установленных законом.

"Никто не может не пустить гражданина Украины в страну, даже если по эпидемическим показаниям ситуация в ней признана опасной, – говорит Максим Буткевич, координатор проекта "Без границ". – Соответствующие органы могут лишь предупреждать, что в случае чего, Украина не сможет помочь".

Он настаивает: любое ограничение на выезд или на возврат домой – это нарушение законодательства, украинского и международного.

Результатами такого нарушения могут быть иски в Европейский суд по правам человека. "Проанализировав практику ЕСПЧ, можно предположить: дела не будут выигрышными для Украины, ей придется платить компенсации", – уверен Буткевич.

Кстати, о законах. В апреле в парламенте был зарегистрирован законопроект о защите населения от распространения инфекционных болезней (рабочий номер 3321). "В случае его принятия в нынешней редакции правительство на время карантина получит право запрещать выезд граждан Украины за границу", – отмечает Александра Матвийчук.

Очевидно, сегодня правительство понимает, что допустило некоторые ошибки в ситуации с заробитчанами. Но при этом никто не говорит, что они не будут повторяться в будущем. Никто не гарантирует, что завтра ограничения не коснутся других групп населения. Например, туристов, которые захотят полететь на отдых в безопасные страны, в том числе чартерами. Более того, уже приходится слышать, мол, пусть они потратят деньги в Украине, а не за ее пределами.