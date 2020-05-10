Полиция требует у еврейской общины Коломыи адреса и номера телефонов ее членов

Полция Ивано-Франковской области потребовала у еврейской общины Коломыи копию ее устава, а также список ее членов вместе с их номерами телефона и адресами.

Об этом в Facebook сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

По словам Долинского, полицейские объяснили свое требование тем, что они борются с транснациональными и этническими организованными группами.

"Видимо, для борьбы с еврейской транснациональной преступной группировкой община должна выдать полиции копию своего устава и список студентов еврейской национальности в ВУЗах Коломыи", – пишет он.

Глава общины Яков Залищикер ответил полицейским, мол устав есть в госреестре, а персональные данные членов общины они смогут получить только при открытых уголовных делах.

Также Залищикер добавил, что религиозные общины отделены от государства.

Полиция пока не прокомментировала пост Долинского.

Как ранее сообщал Фокус:

22 апреля мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на совещании оперштаба дал полицейским поручение вывезти людей ромской национальности из города в Закарпатскую область.