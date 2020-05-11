Полиция проведет внутреннее расследование из-за сбора данных о евреях Коломыи

Департамент внутренней безопасности и Главное следственное управление Национальной полиции проведут расследование в отношении полиции Ивано-Франковской области в связи со сбором данных о евреях Коломыи.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Как только эта информация появилась в сети, я сразу назначил по данному факту служебное расследование, ведь любые проявления ксенофобии и антисемитизма неприемлемы. Мне жаль, что такая ситуация вообще возникла. Именно поэтому в максимально сжатые сроки будет проведено служебное расследование, основная цель которого - выяснить причины и необходимость отправки письма о сборе данных представителей еврейской общины", – сказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, полиция не приемлет преследования граждан по национальному или другому признаку.

"Все подразделения полиции работают над предупреждением антисемитских преступлений на почве ненависти, а в случае их совершения – мгновенно реагируют и направляют усилия на их раскрытие и расследование", – говорит глава Нацполиции.

Напомним, полиция Ивано-Франковской области потребовала у еврейской общины Коломыи копию ее устава, а также список ее членов вместе с их номерами телефона и адресами. По словам главы Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, полицейские объяснили свое требование тем, что они борются с транснациональными и этническими организованными группами.

Как ранее сообщал Фокус:

22 апреля мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на совещании оперштаба дал полицейским поручение вывезти людей ромской национальности из города в Закарпатскую область.