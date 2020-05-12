Карантин продлят после 22 мая, но ограничения постепенно будут смягчать, — Шмыгаль

Украина пока идет по тому сценарию выхода из карантина, который был спрогнозирован группой ученых и медиков. Ограничения постепенно будут смягчать, но сам карантин продлят и после 22 мая. Об этом сказал 12 мая премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Вчера мы начали первый этап, сняли часть ограничений. Следующий этап будет введен тогда, когда количество заболевших будет уменьшаться в течение определенного периода", – отметил премьер.

Пока речь не идет о том, что надо будет снова вводить в стране жесткий карантин. "Мы говорим об адаптивном карантине. Если есть локальные вспышки заболевания в том или ином городе, то там вводим карантин. Так будет жить весь мир, пока не найдет вакцину", – сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что сейчас речь не идет о датах: "Сейчас официально карантин в стране действует до 22 мая. Но это не конечная дата, он будет продлен".

Восстановление движения общественного транспорта – метро и междугородного -- состоится на третьем этапе выхода из карантина. Однако когда это произойдет – зависит от динамики заболеваемости.

"Мы идем довольно ровно последние 7–8 дней. Не увеличивается ежедневное количество заболевших. Но все еще не было ни одного дня, когда количество тех, кто выздоровел превышало или было равным числу заболевших. Этот этап будет переломным", – сказал премьер.

Он подчеркнул, что при смягчении всеукраинского карантина большая доля ответственности ложится на местных руководителей, которые будут принимать решения о введении адаптивных мер и об усиления карантина.

Напомним, в Черновицкой области комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций ввела адаптивный карантин. Ранее Шмыгаль говорил, что в Украине с 11 мая карантин в более жестком виде может сохраниться в трех областях с наибольшем количеством заразившихся коронавирусом в рамках модели адаптивного карантина.

Как ранее сообщал Фокус:

11 мая в Украине началось ослабление карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса.