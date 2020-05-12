И.о. министра образования рассказала, когда пройдет ВНО

Исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля.

Об этом сообщила в эфире телеканала Украина 24.

"Планируем провести ВНО с 25 июня до 17 июля. Перед этим, 15-17 числа, мы должны провести пробное тестирование. Чтобы это было безопасно, мы работаем над алгоритмом, который должен одобрить государственный санитарный врач",– говорит Мандзий.

Кроме того, по ее словам, даты приема в ВУЗы были изменены.

По ее словам, сами учебные заведения должны опубликовать условия и сроки на своих сайтах. Отсрочена подача документов, это будет происходить в августе. Сама процедура поступления не изменилась.

"Что касается выпускников с временно оккупированных территорий, они поступают по другой процедуре. Только отдельные категории по желанию могут пройти ВНО", – сообщила Мандзий.

Напомним, Министерство образования и науки переносит начало вступительной кампании в ВУЗы на август.

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