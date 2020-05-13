Кличко просит Кабмин с 25 мая открыть метро в обычном режиме
Мэр Киева Виталий Кличко обращается к Кабмину с просьбой открыть метрополитен с 25 мая. Об этом он сообщил в ходе ежедневного брифинга 13 мая.
"Конечно, мы будем смотреть на ситуацию распространения вируса, надеемся, что она не ухудшится. Мы не хотели закрывать метро и держали его работу до последнего. Но когда все больше людей возвращаются на работы, в городе возникает коллапс", – отметил он.
При этом, по мнению мэра, идея спецпропусков в метро утопична.
"Мы создадим ужасные толпы и будет еще хуже. Поэтому метро должно открыться для работы в обычном режиме. Это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта в столице", – отметил мэр.
Он обратился к киевлянам с просьбой пользоваться метрополитеном лишь в случае крайней необходимости и с соблюдением санитарных норм, а также правил социальной дистанции.
Кроме этого, мэр объявил о планах возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме с 22 мая.
"Но стоит понимать, что остановить работу общественного транспорта можно за один день, а вот чтобы полностью восстановить его нужно некоторое время. Это делается постепенно", – сообщил он.
Кличко отметил, что будет увеличиваться количество транспорта. Вначале будет возобновлена работа электротранспорта, то есть трамваев и троллейбусов.
"Вчера на улицы города вышли 30 дополнительных единиц транспорта", – добавил он.
В то же время, по мнению Шмыгаля, восстановление работы метро и междугородних перевозок пока невозможно.
"К сожалению метро, пригородные и междугородние перевозки способствуют очень быстрому распространению болезни и делают невозможным локализацию эпидемии методами адаптивного карантина", – заявил премьер.
Возобновление транспортного сообщения в прежнем виде, по его словам, будет возможно только на третьем этапе выхода из карантина (он наступит, когда в течение 10 дней количество выздоровевших будет как минимум вдове превышать новые случаи заболевания). В таком случае сначала разрешат пригородные перевозки, потом междугородние и в конце метро.
"Сейчас это однозначно приведет к вспышке, которая вернет страну назад к началу карантина, который уже привел к падению в экономике, и кризисам, с которыми мы будем справляться до конца года", – заявил премьер.
Как ранее сообщал Фокус:
- Метро в Украине запустят лишь после распоряжения правительства. И сделают это в самый последний момент смягчения карантина. Об этом заявил председатель Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Олег Рубан.
- В Украине не будет резких изменений относительно работы общественного транспорта до 22 мая. Большинство пассажиров сможет им пользоваться уже после этой даты. Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
- Метро в Украине могут запустить в конце июня – начале июля. Междугородний транспорт и внутренние поезда – в середине лета. Об этом на встрече с журналистами off the record (не под запись) рассказал замглавы ОП Кирилл Тимошенко.