В Мукачево 66-летняя пенсионерка продавала школьникам наркотики

В Мукачево (Закарпатская область) местная пенсионерка продавала наркотики, в том числе и несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

По данным полиции, 66-летняя женщина, неоднократно судимая за похожие преступления, сбывала психотропное вещество метамфетамин наркозависимым клиентам.

"Поскольку дом женщины расположен рядом с местной школой, среди ее клиентов были и несовершеннолетние ученики. Это подтверждают и неоднократные оперативные закупки, проведенные у нее в течение короткого промежутка времени", – говорится в сообщении.

Во время обыска в доме пенсионерки были найдены остатки наркотиков, средства для их фасовки, весы и денежные средства, вероятно, полученные от продажи товара. Кроме этого, у нее была найдена ультрафиолетовая лампа для детектора банкнот.

Все вещественные доказательства следователи изъяли и направят экспертам для исследования. По факту сбыта наркотиков полиция открыла уголовное производство. В настоящее время жительница города задержана и помещена в изолятор временного содержания.

В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании для фигурантки меры пресечения. Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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