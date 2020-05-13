Все пожары в Чернобыльской зоне потушены, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении поблагодарил украинских пожарных и спасателей за тушение лесных пожаров в Чернобыльской зоне и Житомирской области.

Глава государства заявил, что на данный момент на территории Зоны отчуждения все пожары потушены, а в Житомирской области удалось ликвидировать большинство очагов огня.

"В последние дни тема пожаров утратила хайп для некоторых СМИ и постепенно исчезла из информационного пространства. Тем не менее, наши пожарные и спасатели продолжали свою ежедневную работу. И на сегодняшний день в Житомирской области преодолено большинство очагов огня, а на территории Зоны отчуждения все пожары в лесных массивах ликвидированы", – сказал Зеленский.

Пожар в Зоне отчуждения вспыхнул 4 апреля. Предварительно пострадали 20 тысяч гектаров территорий, из которых 30% составляют леса. В Житомирской области пожары не стихают с 16 апреля. Они нанесли ущерб на площади 2000 гектаров, ориентировочно на сумму 25 млн грн.

Как ранее писал Фокус:

Под Киевом поймали нацгвардейцев-поджигателей сухой травы.