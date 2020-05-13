Главный санврач Украины выступил против спецпропусков для метро

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что решение об открытии метро в Киеве, Харькове и Днепре после 25 мая будет приниматься с учетом эпидемической ситуации в каждом из трех городов. Об этом передает Интерфакс-Украина.

"Мы имеем три города – Киев, Харьков и Днепр, и я не могу гарантировать, что они все откроются в один момент. Мы примем решение в правительстве, что с такого-то числа можно открывать метро, но это не означает, что все три откроем одновременно", – сказал Ляшко.

Он добавил, что не будет поддерживать введение спецпропусков для допуска в метрополитены Украины.

"Лично я как главный государственный санитарный врач Украины не буду поддерживать введение спецпропусков для метро. Опыт других стран показывает, что спецпропуска создают скопление людей перед турникетами на входе, там скопление людей может быть хуже, чем в самом вагоне", – сказал Ляшко.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко в ходе ежедневного брифинга 13 мая обратился к Кабмину с просьбой открыть метрополитен в столице с 25 мая. Также, по мнению киевского мэра, идея спецпропусков в метро утопична.

"Мы создадим ужасные толпы и будет еще хуже. Поэтому метро должно открыться для работы в обычном режиме. Это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта в столице", – отметил Кличко.

В то же время, по мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, восстановление работы метро и междугородних перевозок пока невозможно.

"К сожалению метро, пригородные и междугородние перевозки способствуют очень быстрому распространению болезни и делают невозможным локализацию эпидемии методами адаптивного карантина", – заявил премьер.

Как ранее сообщал Фокус:

Метро в Украине запустят лишь после распоряжения правительства. И сделают это в самый последний момент смягчения карантина. Об этом заявил председатель Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Олег Рубан.

В Украине не будет резких изменений относительно работы общественного транспорта до 22 мая. Большинство пассажиров сможет им пользоваться уже после этой даты. Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.