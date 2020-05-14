В зоне ООС во время плановых учений погибли двое военных
13 мая на Донбассе в зоне операции Объединенных сил во время плановых учений погибли двое украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы и представители военной службы правопорядка.
"Вчера, 13 мая, во время плановых учений в районе проведения операции Объединенных сил погибло два военнослужащих. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются. Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов", – говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- С начала 2020 года на Донбассе в результате подрыва на минах погибли 12 гражданских. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик.
- Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что сейчас на оккупированных территориях зафиксировано более 400 случаев инфицирования COVID-19, хотя по "официальным данным" оккупационных администраций учтено только около полутора сотен подобных случаев.
- В марте на Донбассе погиб 1 гражданский и еще 15 получили ранения, что являлось, по данным ООН, самым высоким показателем потерь за месяц среди гражданского населения, начиная с сентября прошлого года.