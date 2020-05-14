Под Краматорском во время учений погибли майор и сержант ВСУ

13 мая на Донбассе возле Краматорска погибли двое военнослужащих - майор Андрей Суприган и сержарт Дмитрий Кузьменко. Об этом говорится в сообщении львовского Лицея им. Героев Крут в Facebook.

"13 мая возле Краматорска трагически погибли два военнослужащих: наш выпускник, заместитель командира воинской части майор Суприган Андрей Валерьевич, а также еще один военнослужащий из состава Сил специального назначения сержант Кузьменко Дмитрий Павлович", – сказано в сообщении.

Zaxid.net со ссылкой на коллег Супригана пишет, что майор и сержант погибли во время учений в зоне ООС, когда отрабатывали десантирование в воду.

Суприган служил в 47-м отдельном отряде специального назначения. В 2008 году закончил Львовский лицей имени Героев Крут в 2008 году, а затем Академию сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. С начала российской агрессии участвовал в боевых действиях на Донбассе.

Выполнял боевые задачи в различных точках на Донбассе: Кутейниково, Верхнеторецком, Кряковке, Гранитном, Степановке, Водяном, Широкино, Дебальцево, а также по линии разграничения, на вражеской территории.

Указом Президента Украины в 2015 году награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, а в 2016 году – орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Вместе с ним погиб еще один военнослужащий из состава Сил специального назначения сержант Кузьменко Дмитрий.

Кроме того, вчера от пули снайпера погиб еще один украинский военный. Погиб старший солдат 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского, 24-летний Александр Карпик под Катериновкой Луганской области в среду, 13 мая, передает Україна молода.

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