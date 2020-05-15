Сутки на Донбассе: 11 обстрелов, но без потерь
За прошедшие сутки, 14 мая, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Украинские военнослужащие открывали ответный огонь, сообщил штаб ООС..
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" стреляли возле Песков, Авдеевки, Верхнеторецкого, Новомихайловки, Красногоровки, Водяного.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вели огонь рядом Ореховым, Хутором Свободным, Зайцевым.
Потерь среди украинских бойцов нет.
По данным разведки, 14 мая украинские военнослужащие уничтожили одного боевика и пятерых ранили.
С начала текущих суток обстрелов не было.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Напомним, что 13 мая на Донбассе возле Краматорска погибли двое военнослужащих - майор Андрей Суприган и сержарт Дмитрий Кузьменко. Они погибли во время учений в зоне ООС, когда отрабатывали десантирование в воду.
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 мая вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью.
- С начала 2020 года на Донбассе в результате подрыва на минах погибли 12 гражданских. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик.
- Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что на оккупированных территориях зафиксировано более 400 случаев инфицирования COVID-19, хотя по "официальным данным" оккупационных администраций учтено только около полутора сотен подобных случаев.
- В марте на Донбассе погиб 1 гражданский и еще 15 получили ранения, что являлось, по данным ООН, самым высоким показателем потерь за месяц среди гражданского населения, начиная с сентября прошлого года.