Пожар в одесском колледже: в деле появились новые подозреваемые

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении еще двум людям по делу о пожаре в одесском колледже.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Подозрение вручили заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства колледжа и бывшему заместителю директора по административно-хозяйственной работе. Их подозревают в нарушении требований пожарной безопасности.

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Руководителю колледжа и заведующему хозяйством учебного корпуса изменили подозрение на ч. 2 ст. 270 УК Украины.

Как ранее сообщал Фокус: