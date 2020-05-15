Пожар в одесском колледже: в деле появились новые подозреваемые
Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении еще двум людям по делу о пожаре в одесском колледже.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Подозрение вручили заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства колледжа и бывшему заместителю директора по административно-хозяйственной работе. Их подозревают в нарушении требований пожарной безопасности.
Руководителю колледжа и заведующему хозяйством учебного корпуса изменили подозрение на ч. 2 ст. 270 УК Украины.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания. В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован. Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога.
- Президент Зеленский объявлял 8 декабря всеукраинским днем траура. Глава Украины призвал отменить праздники и гуляния.
- 9 декабря Нацполиция сообщила о подозрении директору сгоревшего Одесского колледжа экономики и права Любови Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности. 11 декабря она отправлена под круглосуточный домашний арест.
- 14 декабря официально завершились работы по ликвидации последствий пожара в здании горевшего колледжа. В результате трагедии погибли 16 человек.
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4 апреля в здании одесского колледжа опять произошел пожар.