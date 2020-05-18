"Это пир во время чумы". Кличко призвал полицию проверить столичные ночные клубы

Украина
Мэр Киева возмущен открытием некоторых ночных клубов во время карантина. Он подчеркнул, что городская власть не давала разрешение на открытие развлекательных заведений

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Нацполицию проверить информацию о работе некоторых ночных клубов и других развлекательных заведений столицы в условиях карантин.

Об этом он сказал во время своего онлайн-брифинга в понедельник, 18 мая.

"Хотел бы отметить, я видел в выходные в соцсетях видео из немногих ночных клубов столицы. Скажу откровенно: я возмущен! Толпы людей – это некий пир во время чумы! Городская власть не позволяла открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения! И я обращаюсь в полицию проверить такие заведения", – заявил Кличко.

По его мнению, владельцы подобных заведений должны понести строгую ответственность.

"А тем, кто рвется на массовый ночной отдых, скажу: вряд ли вы будете такими веселыми, если попадете в инфекционное отделение", – добавил мэр.

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