"Это пир во время чумы". Кличко призвал полицию проверить столичные ночные клубы

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Нацполицию проверить информацию о работе некоторых ночных клубов и других развлекательных заведений столицы в условиях карантин.

Об этом он сказал во время своего онлайн-брифинга в понедельник, 18 мая.

"Хотел бы отметить, я видел в выходные в соцсетях видео из немногих ночных клубов столицы. Скажу откровенно: я возмущен! Толпы людей – это некий пир во время чумы! Городская власть не позволяла открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения! И я обращаюсь в полицию проверить такие заведения", – заявил Кличко.

По его мнению, владельцы подобных заведений должны понести строгую ответственность.

"А тем, кто рвется на массовый ночной отдых, скажу: вряд ли вы будете такими веселыми, если попадете в инфекционное отделение", – добавил мэр.

Как ранее сообщал Фокус: