КГГА грозит закрывать ТРЦ за нарушение карантина после их открытия

Киевские ТРЦ могут открыть только после запуска метро. Об этом заявил и.о. первого замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

"Мы – "за" открытие ТРЦ, но вместе с этим нужно нивелировать все сложности и риски по увеличению заболеваемости. ТРЦ вряд ли смогут работать без метро хотя бы потому, что их сотрудникам нужно добираться на работу", – говорит Мондриевский.

"Поэтому, чтобы не усложнять трафик в Киеве, есть смысл подождать с открытием ТРЦ до восстановления работы метрополитена. Поэтому мы ждем решения Кабмина, когда нам разрешат открыть метро", – добавил он.

Также Мандриевский добавил, что послабление карантина – это не его отмена, поэтому даже после открытия ТРЦ городские власти будут контролировать их работу и в случае нарушения правил смогут их штрафовать или закрывать.

Советник мэра Киева Владимир Бондаренко, в свою очередь, заявил, что говорить об открытии ТРЦ пока еще рано, а привязки к конкретной дате в этом вопросе не будет.

"Это связано с тем, что у каждого центра разный уровень готовности к открытию. Поэтому как только ТРЦ будет готов к открытию при условии соблюдения всех правил, он начнет свою работу", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что запуск метро в Киеве, Днепре и Харькове планируют 25 мая, если позволит эпидемическая ситуация.

Глава МОЗ Максим Степанов анонсировал новое смягчение карантина с 22 мая. В том числе, планируется частично возобновить работу общественного транспорта.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев ответственно соблюдать карантин. По его словам, власти "хоть завтра" могут открыть метро, но это может привести к плачевным последствиям.