Фигурантам дела Шеремета изменили подозрение, – адвокат

Украина
Следователи теперь считают Антоненко не организатором, а исполнителем убийства, а Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие

Подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь изменили подозрение.

Об этом сообщил защитник Антоненко Леонид Маслов в Facebook.

"Мотив. Убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и другой подобный трэш. Теперь "неустановленные лица, действуя из неких личных мотивов, решили создать крайне резонансный инцидент с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко. Не за деньги", – пишет он.

Следователи теперь считают Антоненко не организатором, а исполнителем убийства, а Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

"Похоже, что завтра произойдет завершение расследования и раскрытие всех доказательств", – говорит Маслов.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.
  • В апреле Апелляционный суд Киева оставил в силе продление ареста одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко до 30 мая.