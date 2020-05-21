Фигурантам дела Шеремета изменили подозрение, – адвокат

Подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь изменили подозрение.

Об этом сообщил защитник Антоненко Леонид Маслов в Facebook.

"Мотив. Убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и другой подобный трэш. Теперь "неустановленные лица, действуя из неких личных мотивов, решили создать крайне резонансный инцидент с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко. Не за деньги", – пишет он.

Следователи теперь считают Антоненко не организатором, а исполнителем убийства, а Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

"Похоже, что завтра произойдет завершение расследования и раскрытие всех доказательств", – говорит Маслов.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.

Печерский райсуд Киева смягчил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь. Ее отправили только под ночной домашний арест.