Сепаратистов на переговоры по Донбассу приглашает ОБСЕ, – Резников

Вице-премьер-министр, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников сообщил, что сепаратистов для участия в переговорах ТКГ приглашают представители ОБСЕ.

Об этом он рассказал в интервью "Новостям Донбасса".

"Их приглашает ОБСЕ. Они считают, что у них есть право представлять территории, а я так не считаю, мы так не считаем", – сказал Резников.

По его словам, украинская сторона в ТКГ не должна согласовывать участие переселенцев с делегацией России.

"Ничего, ни с кем мы согласовывать не должны. С нами же они не согласовывают, когда кого-то приводят. Это суверенное право делегации - определять, кто будет с ее стороны", – говорит он.

Резников напомнил, что президент Владимир Зеленский не раз заявлял, что обсуждать и консультироваться нужно со всеми жителями Донбасса, "которые сегодня там проживают в качестве заложников", а также теми, кто оттуда уехал в связи с конфликтом.

Как ранее сообщал Фокус:

13 марта Ермак заявил, что на последней встрече Минской ТКГ было решено обсудить создание консультационного совета, который мог бы рассмотреть вопросы децентрализации и проведения местных выборов в ОРДЛО.

По его словам, "консультационный совет" – это совещательный орган, который "может рассматривать согласованные в пакете Минских соглашений вопросы и давать свои предложения, которые могут быть использованы в работе политической подгруппы".