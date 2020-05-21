Вскоре полиция объявит о завершении расследования дела Шеремета, – СМИ

Украина
Далее, прокуратура будет решать, достаточно ли собранных доказательств полицейских

Полиция в эти дни завершит расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета и передаст собранные материалы в прокуратуру.

Об этом сообщает "Слідство.інфо" со ссылкой на источники.

"На днях следователи по делу Шеремета работают допоздна. Они получили приказ сверху – завершать расследование. Также отмечено, что некоторые следователи не считают доказательства, собранные за последние месяцы, убедительными", – сообщил собеседник издания.

Далее, прокуратура будет решать, достаточно ли собранных доказательств полицейских для передачи дела в суд.

Напомним, сегодня стало известно, что подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь изменили подозрение.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.
  • В апреле Апелляционный суд Киева оставил в силе продление ареста одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко до 30 мая.