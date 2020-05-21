Вскоре полиция объявит о завершении расследования дела Шеремета, – СМИ
Полиция в эти дни завершит расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета и передаст собранные материалы в прокуратуру.
Об этом сообщает "Слідство.інфо" со ссылкой на источники.
"На днях следователи по делу Шеремета работают допоздна. Они получили приказ сверху – завершать расследование. Также отмечено, что некоторые следователи не считают доказательства, собранные за последние месяцы, убедительными", – сообщил собеседник издания.
Далее, прокуратура будет решать, достаточно ли собранных доказательств полицейских для передачи дела в суд.
Напомним, сегодня стало известно, что подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь изменили подозрение.
Как ранее сообщал Фокус:
- Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.
- 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.
- Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.
- На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.
- Печерский райсуд Киева смягчил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь. Ее отправили только под ночной домашний арест.
- В апреле Апелляционный суд Киева оставил в силе продление ареста одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко до 30 мая.