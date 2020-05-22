Суд отменил распоряжение КГГА о создании пешеходной зоны на Контрактовой площади
Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение КГГА 2017 года об изменении схемы движения транспорта на столичном Подоле. Этим решением создана пешеходная зона на Контрактовой площади и части улицы Сагайдачного.
Иск подали шесть физических лиц.
Суд проанализировал законодательство, действующее на момент принятия этого решения КГГА, и пришел к выводу, что органы местного самоуправления имеют право только временно ограничивать движение транспортных средств на улицах. Возможность установления полного запрета движения предусмотрена только для отдельной категории транспортных средств и в исключительных случаях. У органов местного самоуправления нет законных полномочий для установления полного и бессрочного запрета движения транспортных средств на улицах.
Кроме того, суд обратил внимание, что распоряжение КГГА принято без участия лиц, интересы которых оно нарушает. Суд напомнил, что изменения в Генплан могут вноситься не чаще, чем один раз в пять лет. Они невозможны без проведения общественного обсуждения. Действующий Генплан Киева не предусматривал создание пешеходной зоны на месте существующей дороги для движения транспортных средств по ул. П. Сагайдачного и соответствующего одностороннего движения на близлежащих улицах.
Суд пришел к выводу, что распоряжение КГГА противоречит интересам территориальной общины города, не способствует обеспечению непрерывных, безопасных, экономичных и удобных условий движения транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам города, нарушает требования пожарной безопасности. Оно принято администрацией за пределами ее полномочий и в нарушение требований закона о градостроительной деятельности. По этим причинам решение подлежит отмене.
Как ранее сообщал Фокус:
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