Во Львовской области карантин продлен до 29 мая

Во Львовской области карантин продлили до 29 мая.

Об этом написал в Facebook глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

По его словам, динамика заболеваемости на COVID-19 не способствует смягчению или снятию карантинных мероприятий в регионе.

"Соответствующее решение приняли сегодня на внеочередном заседании областной комиссии по ЧС и ТЭБ", – написал он.

По его данным, во Львовской области уже несколько недель фиксируют ухудшение эпидемиологической ситуации. За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 65 человек, еще 53 госпитализированы с подозрением на COVID-19.

"Слишком рано говорить о существенном послаблении карантина в области, ведь нашим первоочередным заданием является сохранение жизней и здоровья жителей региона", – написал Козицкий.

По словам директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Ореста Чемериса, за последнюю неделю отмечается рост на 90 человек тех заболевших, которые нуждаются в стационарном лечении. Состояние их здоровья тяжелее чем у тех, кто заболел неделей раньше, сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

"Динамика ухудшается, по Львову динамика крайне негативная. Карантин нужно усилять. Все больше людей попадают в медучреждения с тяжелыми формами. Во Львове заболеваемость чрезвычайно высокая", – заявил руководитель местного Лабораторного центра Роман Павлив.

По решению комиссии, до 29 мая запрещается пребывание в общественных местах без масок или респираторов, пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность, самовольный выход из места самоизоляции или обсервации, посещение учреждений образования, кроме участия во ВНО, вступительных и других экзаменов, проведение массовых мероприятий с участием более 10 человек, работа заведений питания (кроме как на летних площадках и на вынос), работа спорт-клубов, пассажирские перевозки в обычном режиме в городском, пригородном, междугородном и другом транспорте, проведение плановой госпитализации.

По состоянию на утро 22 мая, во Львовской области было 1240 заболевших, 250 человек выздоровели.

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