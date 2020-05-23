Статистика коронавируса в Украине на 23 мая: заражены 4 тысячи медиков

По состоянию на утро 23 мая в Украине подтверждено 20 580 случаев COVID-19, из них 6 929 выздоровели, 605 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 432 случая (сутки назад их было 442).

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ.

Всего в стране исследовано 277 712 образцов методом ПЦР.

Заболели 1494 ребенка и 4000 медиков. На амбулаторном лечении 14 141 пациент, из них 1244 детей и 3268 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6439 человек, из них 250 детей и 732 медика. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 605 человек, из них 28 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте старше 50 лет.

6929 пациентов уже выздоровели, в том числе 1766 медработников – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

Ситуация с коронавирусом в регионах:

Винницкая обл. - 853 заболевших (465 выздоровели)

Волынская обл. - 759 (182 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 865 (188 выздоровели)

Донецкая обл. - 143 (57 выздоровели)

Житомирская обл. - 618 (284 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1042 (263 выздоровели)

Запорожская обл. - 403 (226 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1274 (625 выздоровели)

Киев - 2569 (351 выздоровели)

Киевская обл. - 1375 (275 выздоровели)

Кировоградская обл. - 466 (356 выздоровели)

Луганская обл. - 43 (33 выздоровели)

Львовская обл. - 1285 (259 выздоровели)

Николаевская обл. - 280 (117 выздоровели)

Одесская обл. - 821 (120 выздоровели)

Полтавская обл. - 266 (219 выздоровели)

Ровенская обл. - 1368 (543 выздоровели)

Сумская обл. - 166 (112 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1108 (758 выздоровели)

Харьковская обл. - 892 (208 выздоровели)

Херсонская обл. - 177 (139 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 329 (89 выздоровели)

Черкасская обл. - 387 (232 выздоровели)

Черновицкая обл. - 2964 (782 выздоровели)

Черниговская обл. - 127 (46 выздоровели).

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