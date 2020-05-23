В Минздраве рассказали, когда разрешат массовые мероприятия

Украина
Раньше 22 июня это невозможно, сообщил глава Минздрава Максим Степанов

Проведение массовых мероприятий будет возможно лишь тогда, когда Министерство здравоохранения убедится, что для жизни и здоровья граждан нет угрозы.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

"Раньше 22 июня это невозможно, потому что все, что касается массовых мероприятий, я думаю, что все понимают, что это возможно будет только после того, когда мы будем уверены, что нет угрозы для здоровья и жизни наших граждан", – говорит Степанов.

Он напомнил, что на первом этапе смягчения карантина, который начался 11 мая, была разрешена работа торгово-развлекательных центров, но без развлекательных зон, без общепита, расположенных в ТРЦ, и с соблюдением соответствующих условий.

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