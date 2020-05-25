В Виннице жалуются на стремительный рост случаев COVID-19 после майских праздников

В Виннице продолжается стремительный рост новых случаев коронавируса. Об этом заявил директор департамента здравоохранения горсовета Винницы Александр Шиш.

По его словам, такая ситуация – последствия нарушений карантина на майские праздники.

"Город продолжает демонстрировать стремительный рост количества новых заболеваний. Через две недели после майских праздников количество тех, кто болеет, стало резко превышать количество тех, кто выздоровел", – говорит Шиш.

И это при том, что Винница, по словам чиновника, демонстрирует одни из самых низких показателей по летальности. "По количеству тех, кто выздоровел, винницкий регион – один из лучших по Украине", – отмечает Шиш.

Также в горсовете говорят, что по состоянию на четверг, когда вводили адаптивный карантин, показатель инцидентности (кол-во случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) по городу был 26, а по области – 9. Поэтому Кабмин и смягчил карантин в Виннице.

"По состоянию на воскресенье мы видим, что в городе увеличивается количество новых случаев. И если такая динамика будет продолжаться, мы перейдем "красную черту" показателя инцидентности. Сегодня он уже равен 11. Т.е. за три дня мы набрали аж два пункта", – объясняет Шиш.

На утро 1 мая в Винницкой области было зафиксировано 425 случаев коронавируса, а 25 мая – уже 892. Таким образом, с начала месяца подтвердили 467 новых случаев.

Согласно установленным МОЗ критериям, для смягчения карантина уровень инцидентности должен быть ниже 12, а загруженность коек в больницах – менее 50%. Сейчас ко второму этапу смягчения карантина готовы 17 регионов:

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям.

23 мая глава Минздрава Максим Степанов на утреннем брифинге утверждал, что в Киеве нельзя смягчать карантин из-за превышения допустимого уровня заболеваемости, но после разрешил, заявив, что получил новые показатели готовности регионов. Таким образом, карантин в Киеве все же был смягчен.