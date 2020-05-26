"Пленки Деркача:" ГБР открыло дело о прослушке Порошенко, – СМИ

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту прослушивания и записи разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В ГБР считают, что незаконное использование технических средств и прослушивание разговоров высшего должностного лица могло нанести ущерб государственным интересам.

"Незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам", – говорится в извлечении из Единого реестра досудебных расследований о регистрации уголовного производства, скан-копию которого обнародовало издание.

Возможное преступление квалифицируется по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации).

Напомним, партия "Европейская солидарность" хочет создать временную следственную комиссию для расследования попыток подорвать украинско-американское партнерство, в связи с публикацией "пленок Деркача".

Как ранее сообщал Фокус:

19 мая, внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей якобы разговоров Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой Госдепа Джоном Керри, которые, по его словам, подтверждают, что Байден требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело компании "Burisma", членом которой был сын вице-президента Хантер.

Сам Шокин неоднократно заявлял, что за его увольнением стоит Байден и в январе 2020 года даже потребовал от ГБР завести на него дело за вмешательство в дела Украины.