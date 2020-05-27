Минздрав рассмотрит исключение гидроксихлорохина из протокола лечения коронавирусом

Рабочая группа в ближайшее время рассмотрит вопрос исключения препарата против малярии гидроксихлорохина из протокола лечения COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

"Мы отслеживаем все происходящее в мире. На этой неделе будет собираться рабочая группа. Она состоит из ведущих специалистов, которые есть в Украине, разных специальностей. В первую очередь это анестезиологи, эпидемиологи, инфекционисты, эндокринологи, кардиологи. С учетом последних рекомендаций ВОЗ, с учетом того, что происходит в мире, в США, в Европе, с учетом нашего опыта использования этого препарата они будут принимать решение, которое затем будет представлено мне на утверждение", – заявил он.

Степанов отметил, что этот вопрос должны решать специалисты.

Напомним, гидроксихлорохин сначала пандемии рассматривался как один из препаратов, которые могут быть эффективными при лечении COVID-19. В частности, его активно рекламировал президент США Дональд Трамп. Гидроксихлорохин также включили в протокол лечения коронавируса в Украине, который приняли 2 апреля.

Однако в последнее время разные исследования по всему миру показали низкую эффективность препарата, который при этом вызывает серьезные осложнения. Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США предупредило еще в апреле, что лекарство может вызвать проблемы с сердцем. В Бразилии также были остановлены исследования гидроксихлорохина против COVID-19 после того, как у некоторых пациентов развилась тяжелая аритмия сердца.

В недавно опубликованном исследовании в журнале The Lancet говорится, что госпитализированные с COVID-19, которые принимают гидроксихлорохин, подвергаются более высокому риску возникновения проблем с сердцем и даже могут с большей вероятностью умереть, чем те, кто не получает такого лечения.

25 мая Всемирная организация здравоохранения приняла решение временно прекратить клинические испытания гидроксихлорохина.

Как ранее сообщал Фокус:

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп рассказал, что принимает гидроксихлорохин, чтобы не заболеть коронавирусом. Он делает это, несмотря на предупреждение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, что препарат следует использовать от COVID-19 только в больнице или исследовательском учреждении из-за потенциально смертельных побочных эффектов.