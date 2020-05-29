Украина ожидает в июле визит премьер-министра Венгрии Орбана

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба передал приглашение президента Владимира Зеленского премьер-министру Венгрии Виктору Орбану осуществить визит в Украину. Об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

"Надеемся, что визит состоится уже в июле", – написала она.

После переговоров с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в ходе брифинга Кулеба отметил, что в отношениях между нашими странами не должно быть существенных проблем. "Нет никаких объективных оснований для этого. Мы должны найти решения, которые выгодны обеим странам, и в дальнейшем поддерживать друг друга во всех возможных форматах. Мы рассчитываем на то, что будет возобновлена полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО", – сказал глава МИД, передает "Интерфакс-Украина".

Кулеба добавил, что Венгрия всегда может рассчитывать на поддержку ее инициатив в Центральной Европе со стороны Украины, поскольку Украина также принадлежит к большой семье центральноевропейских государств. "Мы настроены работать на позитивный результат, когда обе наши страны будут выигрывать от сотрудничества, а не проигрывать от конфронтации", – подчеркнул он.

Министр также сообщил, что в проекте совместного меморандума, который Украина передала венгерской стороне, написано, что украинцы в Венгрии и венгры в Украине являются достоянием обеих стран. "Не проблемой, а достоянием. Я горжусь тем, что в Украине есть венгерское национальное меньшинство", – сказал Кулеба.

Напомним, в 2017 году отношения между Украиной и Венгрией испортились, когда Верховная Рада приняла закон об образовании. Венгры решили, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области.

В 2019 году Украина внесла поправки в закон, отложив до 1 сентября 2023 года вступление в силу спорной языковой статьи, но Будапешту этого показалось мало.

В январе 2020 года был принят новый закон о среднем образовании с тремя языковыми моделями для национальных меньшинств. Он также не устроил Венгрию.

В феврале Сийярто предложил Украине приравнять венгерский язык к языкам коренных народов и ввести преподавание большинства предметов на венгерском. Минобразования не согласилось.

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