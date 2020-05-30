МВД показало, как КОРД задерживал подозреваемых в перестрелке в Броварах
Министерство внутренних дел в YouTube опубликовало видео задержания подозреваемых во вчерашней перестрелке в Броварах. Задержание проводили сотрудники полиции особого назначения (КОРД).
Тем временем, в Броварах избирают меру пресечения 21 подозреваемому. На данный момент под арест на 60 дней без права внесения залога отправили уже троих участников перестрелки.
Всем задержанным сообщили о подозрении по ч.4 ст.296 УК (хулиганство). Статьей предусмотрено либо ограничение свободы до 5 лет, либо ее лишение до 4 лет.
Вчера, в эфире "Свободы слова" Савика Шустера, замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что правоохранителям известны и фамилии заказчиков, которые стояли за перестрелкой. Называть их в эфире он не стал, ссылаясь на тайну следствия, но отметил, что по ним уже ведется оперативная работа.
Сегодня же Геращенко он в Facebook рассказал, что правоохранителям в общей сложности известны личности свыше 60-ти участников перестрелки.
Как ранее сообщал Фокус:
- Около 7 утра в Броварах Киевской области произошла перестрелка. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что перестрелка может быть связана с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов перевозок.
- Впоследствии главу Винницкой областной полиции уже отстранили, а его зама – начальника криминальной полиции – уволили.
- Мэр Броваров Игорь Сапожко на фоне перестрелки в городе рассказал, что на существующий маршрут Бровары – Киев недавно зашла новая компания. Это якобы и вылилось в прозошедшую ситуацию.
- В полиции позже уточнили, что речь идет о броварской компании "Союзавто" и киевской "Евроавтоальянс", которые обслуживали мартшруты 701 и 706 соответственно.