"Минера" моста Метро арестовали на два месяца с правом выхода под залог

В среду, 3 июня, Днепровский райсуд Киева арестовал Виталия Ткаленко, который угрожал взорвать мост Метро, сообщает РБК-Украина.

Он арестован на два месяца с правом выхода под залог в 315 тысяч гривен.

В ходе заседания суда адвокат мужчины предоставила справку о нестабильном психоэмоциональном состоянии подсудимого, которое может ухудшиться в случае пребывания под стражей.

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Ткаленко вновь озвучил свою версию произошедшего: хотел демонстративно привлечь внимание к трудным жизненным обстоятельствам.

"Я понимаю, что помешал немного людям. До этого постоянно думал, хотел все время жизнь покончить самоубийством, а потом думаю, что терять? Можно и взрывчатку, типа...", – сказал он.

Мужчина является безработным, его мать лечится в психбольнице. О собственных проблемах с психическим здоровьем он заметил около полугода назад. Ткаленко также заявил, чтобы его "отпустили домой или лечили", поскольку в СИЗО сидеть он не намерен.

Как ранее сообщал Фокус: