Зеленский готов заплатить штраф за посещение кафе в Хмельницком

Президент Владимир Зеленский готов заплатить штраф, если что-то нарушил. Так он прокомментировал на пресс-конференции посещение кафе в Хмельницком, сообщило Liga.net. "Я готов отдать штраф, если что-то нарушил. Да-да, так и есть, мне сказали, пригласили, я зашел – все там проверил", – заявил Зеленский.

В Национальной полиции рассмотрят вопрос нарушения карантинных ограничений президентом Владимиром Зеленским при посещении кафе в Хмельницком. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал замминистра МВД Антон Геращенко.

Он напомнил, что полиция ранее уже штрафовала президента. "Когда Владимир Зеленский показал перед телекамерами свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят и этот вопрос", – заверил Геращенко.

За нарушение карантинных мер предусмотрен штраф в размере 17 тыс. грн. "Но компетентным органам необходимо сначала разобраться, виновны ли в данном случае Зеленский и лица, которые были с ним", – сказал замминистра.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что посещение Зеленским кафе в Хмельницком не было нарушением карантина. "Мы шли по центральной улице после обеда, хотели взять кофе на вынос. Но один из рестораторов в этом кафе сказал нам: "Мы уже готовы сегодня работать по нормам, которые главный санврач вчера озвучил и показал". Мы зашли в зал посмотреть, реально ли все готово, и как оно будет работать. Чтобы президент убедился, что проблем, если придерживаться всех норм, нет никаких", – сказал Ляшко.

Как ранее сообщал Фокус: