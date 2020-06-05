Пункты пропуска на Донбассе готовят к открытию с 10 июня
Штаб ООС готовится к открытию пунктов пропуска на Донбассе с украинской стороны с 10 июня.
Об этом сообщалось во время совещания по противодействию коронавируса, передает пресс-служба президента.
"В штабе Операции объединенных сил сообщили, что с 10 июня готовятся к открытию контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения", – сказано в сообщении.
Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, Что КПВВ на линии разграничения готовятся к открытию.
Сейчас линию разграничения можно пересечь при наличии специального разрешения, которое выдается командующим ООС.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям.
- 23 мая глава Минздрава Максим Степанов на утреннем брифинге утверждал, что в Киеве нельзя смягчать карантин из-за превышения допустимого уровня заболеваемости, но после разрешил, заявив, что получил новые показатели готовности регионов. Таким образом, карантин в Киеве все же был смягчен.