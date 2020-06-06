В Черкассах от коронавируса скончался 34-летний священник
В Черкассах скончался священник, у которого был диагностирован коронавирус.
Об этом написал в Facebook глава Черкасской областной государственной администрации Роман Боднар.
"34-летний священнослужитель в начале июня был помещен в Черкасскую городскую инфекционную больницу с пневмонией. Мужчину спасти не удалось. Контактные лица установлены, проводится исследование", – написал губернатор.
В Черкасской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата уточнили, что умер протоиерей Дионисий (Грунин), настоятель храма в честь иконы Пресвятой Богородицы "Всех скорбящих, Радость".
Священнослужитель также страдал от онкозаболевания, отметили в епархии.
По данным на 6 июня, в Черкасской области выявлено 448 заболевших COVID-19, умерло 17 жителей региона.
Как ранее сообщал Фокус:
- 6 апреля в Тернопольской области умер священник из города Залещики, у которого первым в регионе лабораторно подтвердили коронавирус.
- Днепровского священника УПЦ МП, который провел службу на Вербное воскресенье при участии множества людей, оштрафовали на 17 тыс. грн.
- Районный суд города Острог Ровенской области оштрафовал на 17 тысяч гривен настоятеля Петро-Павловского храма села Хоров, который проводил богослужение на кладбище.