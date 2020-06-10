Зеленскому выписали штраф за посещение кафе в Хмельницком
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему выписали штраф за посещение кафе в Хмельницком во время карантина. Об этом он сказал в среду, 10 июня, во время посещения областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Чернигове.
Событие транслировал Офис президента в Facebook.
"Можно снять маску? А то будет так, как на Хмельниччине – выпишут мне штраф и, в принципе, правильно сделали", – сказал президент.
В пресс-службе президента это подтвердили, сообщает Канал 24.
"Все так. Составили протокол за административное нарушение", – сообщила глава пресс-службы Зеленского Ирина Победоносцева.
Сумму штрафа не уточнили. Однако общеизвестно, что штраф за нарушение карантинных требований составляет от 17 до 34 тысяч гривен.
Напомним, 3 июня Зеленский во время поездки в Хмельницкий зашел вместе со своей делегацией в одно из местных кафе. Присутствовавший вместе с ним главный санитарный врач Виктор Ляшко позже утверждал, что посещение Зеленским кафе в Хмельницком не было нарушением карантина.
"Мы зашли в зал посмотреть, реально ли все готово, и как оно будет работать. Чтобы президент убедился, что проблем, если придерживаться всех норм, нет никаких", – сказал Ляшко.
Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что готов заплатить штраф, если что-то нарушил.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 июня в Украине начался третий этап выхода из карантина. Разрешено открытие спортивных клубов и межобластных автобусных перевозок.
- Кабмин с 5 июня разрешил полноценную работу ресторанов, но с оговоркой, что за столом должно быть не более четырех человек (не включая детей до 14 лет).