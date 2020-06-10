Порошенко посоветовал Зеленскому узнать у Януковича, чем заканчивается преследование оппозиции

Экс-президент Украины Петр Порошенко под стенами Государственного бюро расследований (ГБР) посоветовал главе государства Владимиру Зеленскому позвонить Виктору Януковичу, чтобы узнать, чем заканчивается политические преследования оппозиции.

Об этом сообщают Буквы.

"То, что сейчас делает власть, ничего общего не имеет с европейскими ценностями, с нашим движением в Европу, с нашими достижениями, с безвизовым режимом, третью годовщину которого мы будем праздновать завтра. Потому что Европейский союз – это верховенство права. А преследование оппозиции, двойное правосудие – Владимир Александрович, чем это закончится, вы можете переспросить у Януковича. Позвоните ему в Россию, он вам расскажет, чем он закончил", – обратился Порошенко к Зеленскому.

Пятый президент также заявил, что все дела против него строятся на лжи, а ГБР только ищет повод, чтобы привлечь его к ответственности, рассматривая события многолетней давности.

Как ранее сообщал Фокус:

10 июня Петр Порошенко прибыл на допрос в ГБР по "делу картин". Однако допрос не состоялся. Вместо этого ГБР вручило подозрение Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки.