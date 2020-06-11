Суд повторно арестовал Кожару по подозрению в убийстве
Киевский апелляционный суд повторно арестовал экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, который подозревается в убийстве бывшего владельца телеканала "Интер" Сергея Старицкого.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Коллегия судей рассмотрела апелляцию, поданную прокурором на постановление Шевченковского районного суда Киева, согласно которому 18 мая Леониду Кожаре был уменьшен залог с 14 млн грн до 2,1 млн. 21 мая после внесения этой суммы экс-министр вышел из СИЗО.
Cуд отменил решение Шевченсковского суда и назначил Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 июля 2020 года, увеличив сумму залога до 14 млн гривен.
"Применить к подозреваемому К. меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 июля 2020 с определением альтернативного меры пресечения в виде залога в размере 14 083 400 гривен с возложением на подозреваемого, в случае внесения залога, обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст .194 УПК Украины", – говорится в сообщении.
Кожара был арестован в зале суда.
Дочь погибшего, Екатерина Старицкая, прокомментировала решение суда в Facebook.
"Кожаре вернули залог в 14 млн и вынесли постановление взять под стражу в зале суда. Есть ещё надежда на наше правосудие", – написала она.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вечером 21 февраля в доме Кожары, в селе Чайки под Киевом, погиб предприниматель Сергей Старицкий.
- 25 марта правоохранители задержали Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве.
- 26 марта жена Леонида Кожары призналась в убийстве экс-руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого. Позже Козерод обвинили в ложных показаниях и в результате отпустили под личное обязательство.