Пробное ВНО-2020: сайт "лежит", в МОН просят не волноваться

В соцсетях родители выпускников сообщают, что сайт постоянно висит и зайти в личный кабинет не получается. Некоторые участники тестирования кооперируются: те, кому получилось скачать задания, отправляют их другим выпускникам.

В 12:00 на Facebook-странице Министерства образования появилось сообщение, что сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования пока работают медленнее из-за большой нагрузки.

"Мы советуем вам не волноваться и напоминаем, что загрузить тестовую тетрадь, бланк ответов по украинскому языку и литературе и занести свои ответы к сервису определения результатов участники могут до 18:00 19 июня", – говорится в сообщении.

С вопросами по пробному ВНО в МОН посоветовали обращаться в в региональные центры оценивания качества образования (список контактов).

Напомним, 12 июня Кабмин отменил пробное ВНО-2020 в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Принять в нем участие должны были 362 тыс. выпускником. Пробное ВНО проводится на платной основе (от 138 до 150 грн за тестирование по одному предмету). В общей сумме его участники заплатили 53 млн грн. Деньги за пробное ВНО-2020 пообещали вернуть. При этом пройти его можно дома.

13 июня в УЦОКО сообщили, что для этого нужно 15 июня 11:00 нужно зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов, которые нужно отправить для оценивания до 19 июня.

Сейчас пользователи жалуются, что в МОН сразу не уточнили, что загрузить задания не обязательно нужно в 11:00, а сайты не подготовили к резкому росту нагрузки.

Как ранее сообщал Фокус:

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что окончательное решение о проведении основной сессии ВНО в этом году примут 20-22 июня.