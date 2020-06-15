За выходные полиция оштрафовала 16 ночных клубов за нарушение карантина, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко напомнил, что столичные пляжи открыты только как прибрежные зоны отдыха, а купаться в водоемах запрещено. Об этом он написал в Facebook.

По словам Кличко, за выходные дни полиция составила 16 административных протоколов в отношении владельцев ночных клубов и баров. Нарушителям грозит штраф от 34 до 340 тысяч гривен.

О работе ночных клубов в нарушение правил карантина сообщалось еще в мае. Несколько из них были оштрафованы.

Но, несмотря на это, заведения продолжают принимать посетителе, пишет ТСН. Журналисты телеканала проверили несколько ночных клубов и увидели, что они были заполнены людьми, которые находятся там без защитных средств и не выполняют карантинных требований. В частности, 12 июня киевские афиши приглашали на открытие сразу двух новых заведений. Длинная очередь до ночного клуба выстроилась под открытым небом.

Кличко также напомнил, что купаться в водоемах столицы запрещено до специального разрешения Госпродпотребслужбы.

"Хочу обратиться к киевлянам: на пляжах тоже необходимо соблюдать правила безопасности. Людям из групп риска не рекомендуется посещать пляжи. Другие – должны соблюдать дистанцию, регулярно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. Город организует дезинфекцию муниципальных пляжей два раза в день", – сообщил мэр Киева.

Мэр Киева Витайлий Кличко напомнил, что в столице не разрешали открывать бары, ночные клубы, развлекательные центры. Сейчас в Киеве могут работать только летние площадки кафе и ресторанов. Об этом он заявил на брифинге.

Как ранее сообщал Фокус: