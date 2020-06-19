В Александровской больнице Киева переполнена реанимация, – главврач

Об этом в эфире программы "Сніданок з 1+1" сообщила главный врач Александровской больницы в Киеве Людмила Антоненко.

"У нас переполнено, заполнено отделение реанимации. Последний месяц восемь-десять тяжелых больных, из которых от одного до трех инфицированных находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Уменьшение количества смертей мы не наблюдаем. Тяжелая категория больных с выраженной дыхательной недостаточностью, и больные, к сожалению, умирают", – сообщила она.

По ее словам, в больнице уже различают симптомы COVID-19 еще до поступления результатов тестов.

"Клиническая картина типична. Большой процент больных COVID-19 поступают в больницу с высокой лихорадкой сразу. Мы ее уже отличаем от пневмонии, которая также наблюдается. Даже если нет положительного ПЦР-теста, то есть клиническая картина. Есть определенные изменения на компьютерной томографии легких ", – сказала она.

Антоненко говорит, что увеличение ежедневно больных COVID-19 связано с игнорированием, пренебрежением мер, которые были введены во время карантина.

Относительно препарата дексаметазон, который может использоваться при лечении больных COVID-19, Антоненко сообщила, что это давно известный препарат, который используют при различных состояниях и заболеваниях.

"Это гормон, и главное его свойство – он мощный противовоспалительный и мощный иммунодепрессант, а при заболевании COVID-19 наблюдается гиперреакция иммунной системы, так называемый цитокиновый шторм, который сопровождается сильной воспалительной реакцией. И этот препарат, дексометазон, действительно, уменьшает воспалительный процесс и уменьшает депрессию иммунной системы. Он логично подходит к лечению наших пациентов, но он никак не влияет на вирус", – сообщила Антоненко.

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