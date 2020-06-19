В Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса, – Шмыгаль

Об этом он заявил на заседании Кабмина.

"Сегодня, к сожалению, очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Очень много людей перестали соблюдать карантинные правила, решили, что коронавирус исчез и шансов заболеть больше нет. И мы получили результат – сегодня почти тысяча больных, подтвержденных тестированием", – сказал Шмыгаль.

По его словам, это очень тревожная статистика, которая говорит о начале новой волны заболевания.

"Мы сегодня фактически получаем начало очередной, первой или второй, – как хотите, можно называть, – волны заболеваемости коронавирусом", – сказал он.

Как считает Шмыгаль, единственный способ победить болезнь – соблюдение социальной дистанции, дезинфекция и масочный режим.

"Это угроза, которая ходит рядом с каждым из нас. Даже те, кто переболел и выздоровел, настоятельно не рекомендуют болеть – это сложная болезнь с тяжелыми последствиями и довольно высоким уровнем летальности", – заявил Шмыгаль.

Как ранее сообщал Фокус: