Взрыв на Григоренко: под завалами люди, есть погибший
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Эвакуирован 21 человек. Деблокировано 3 человека. Проводятся работы дальнейшей эвакуации жителей дома.
По состоянию на 11:00 есть погибший.
"В 10:47 спасатели на месте взрыва обнаружили погибшего под плитой. Спасатели работают на месте, проверяют территорию. Информация о пострадавших и погибших уточняется", – сообщает КГГА.
По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси.
Напомним, в 10 утра, 21 июня в Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв: предварительно произошло возгорание газа.
Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.
Как ранее писал Фокус:
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