Не смогли найти отца: из разрушенного дома на Позняках вышли сын с матерью

По словам пострадавших Татьяны и сына Анатолия, их квартира находится на пятом этаже в том же подъезде, где произошел взрыв газа. По словам женщины, пол в их квартире выдержал, но провалился потолок на балконе и в зале. В момент обрушения в гостиной находился отец Александр, к которому теперь семья не может добраться.

Местная жительница говорит, что слышит из соседней комнаты звонок телефона супруга, но он не откликается.

На данный момент пострадавшей женщине и ее сыну оказывают первую медицинскую помощь. Также рядом с семьей находится нардеп Николай Тищенко, народный депутат требует для выживших воду с лимонным соком.

Выжившая женщина отмечает, что в квартире на 7 этаже, где предположительно располагался эпицентр взрыва, жила 70-летняя пенсионерка. Женщина раньше работала директором в местной школе, но с возрастом вообще перестала выходить на улицу.

"Я с мужем 25 лет вместе – 6 лет встречались и 19 в браке, а теперь из-за одной старенькой бабушки я потеряю своего мужа?!", – говорит жительница полуразрушенной квартиры.

Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.

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