Взрыв многоэтажки в Киеве: жильцам из соседних подъездов советуют самим искать ночлег

В Дарницком районе Киева, где произошел взрыв в девятиэтажном доме, жильцам из соседних подъездов советуют скооперироваться и ждать новостей в палатках у дома или идти ночевать к родственникам. По словам представителя ГСЧС, жильцов из обрушившегося подъезда позже отвезут в место, где им будет выделено временное жилье. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

"До вечера работы будут продолжаться. В дом пустят в лучшем случае, через два дня, если разрешат строители", – заявил заместитель начальника управления ГСЧС Олег Стоволос.

Ответа на вопрос, что делать жителям соседних подъездов, которые также находятся в аварийном состоянии, жильцы пока так и не получили. В ГСЧС подчеркнули, что вопрос по соседним подъездам будет решаться "ближе к вечеру".

"Можете находиться здесь, если у вас есть кто-то, кто живет рядом, можете находиться там, вас вызовут и дальше мы будем вами заниматься. По разрушенному подъезду, есть палатка и представитель администрации, вам определили место, где можно переночевать. Зайти в дом можно будет не раньше завтрашнего утра", – подытожил спасатель.

Также сейчас решается вопрос с установкой биотуалетов для жителей пострадавшего дома, которым пока некуда идти.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко говорил, что людей из взорвавшейся многоэтажки временно поселят в интернате на Харьковском шоссе, 121.

Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.

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