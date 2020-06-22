На выходных в трех регионах Украины пронеслись смерчи

О необычных природных явлениях, которые в последнее время все чаще встречаются в Украине, рассказал синоптик Игорь Кибальчич в Facebook.

В оккупированном Крыму смерч заметили в Раздольненском районе 20 июня возле села Березовка. Он возник и разрушился над полем, поэтому никаких повреждений не причинил.

Самым разрушительным стал смерч в селе Марьяновка (Тернопольская область). Он образовался около 13:00 20 июня и обрушился на село.

Как сообщает местный портал 0352.ua на своем пути он посрывал крыши на хозяйственных постройках, повредил линии электропередач и трансформатор.

Фото: 0352.ua

Вечером 21 июня смерч наблюдали уже в Ивано-Франковской области возле села Обертин. Вихрь пронесся в 4 км от домов над полями и лесополосой.

Напомним, вмериканские ученые нашли подтверждение климатическим моделям, утверждавшим, что глобальное потепление вызывает увеличение числа ураганов и делает их более разрушительными. Оказалось, что их сила увеличивается, в среднем, на 8% каждые 10 лет с конца 1970-х. При этом количество ураганов с каждым годом растет

Как ранее сообщал Фокус: